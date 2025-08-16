Política do 'me engana que eu gosto'

Lula nem sempre está certo, mas desta vez, deu a resposta correta: "Trump mente". E não é de agora. O presidente norte-americano acusa o Brasil de cobrar "tarifas enormes" dos produtos que importa, "e nós não estamos cobrando nada deles". Mais uma vez, coloca a questão Bolsonaro no meio das trocas comerciais, chamando de "execução política o que estão tentando fazer" com o ex-presidente.

O escritor norte-americano Sam Harris, chama essa estratégia boquirrota de Trump de "devastação performática". Seria uma espécie de performance sem sentido factual, mas que consegue impactar o público e transmitir emoções ao eleitorado.

Além de desorganizar, com sua fúria tarifária todo o comércio mundial, Trump trabalha para acabar com a globalização, onde as estruturas econômicas e de informação trabalhariam integradas.