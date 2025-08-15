16 de agosto de 2025
EM BARIRI

Idoso de 80 anos morre após trator tombar sobre ele em sítio

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Homem foi encontrado sob o maquinário pela filha e equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o resgate
Bariri - Um idoso de 80 anos morreu nesta sexta-feira (15), em Bariri (56 quilômetros de Bauru), depois que o trator que ele conduzia tombou sobre ele em um sítio no bairro Santo Antônio, na zona rural.

Segundo o registro policial, o homem era caseiro da propriedade e trabalhava no momento do acidente. Ele foi encontrado sob o trator pela filha e equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para o resgate.

Com esmagamento de tórax, o idoso, que não teve o nome divulgado, não resistiu. A Polícia Científica foi acionada para realizar perícia e as circunstâncias do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

