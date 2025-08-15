Pescador de 72 anos é empurrado e roubado; suspeito acaba preso

Arealva - Um pescador de 72 anos foi empurrado e teve o aparelho celular roubado, na noite desta quinta-feira (14), quando caminhava por estrada vicinal em Marilândia, bairro rural de Arealva (41 quilômetros de Bauru). Logo após registro do boletim de ocorrência (BO), nesta sexta-feira (15), policiais civis e militares fizeram diligências, identificaram o suspeito e recuperaram o telefone da vítima, além de apreender a roupa usada pelo autor no momento do crime. Ele foi preso em flagrante.

Segundo o registro policial, o pescador contou que foi até uma mercearia e um bar no distrito e, quando retornava a pé para o rancho onde mora, sozinho, por volta das 20h, foi abordado por desconhecido, que usava uma blusa com gorro para esconder seu rosto.

Após anunciar o roubo, o suspeito pegou o aparelho celular da vítima, a empurrou - fazendo com que ela se desequilibrasse e caísse - e fugiu na sequência. O idoso foi socorrido por populares, que o ajudaram a se levantar. Apesar da queda, ele não sofreu ferimentos.