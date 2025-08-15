Segunda escola municipal de Bauru é invadida em 48 horas

A Escola Municipal de Ensino Infantil (Emei) Edna Kamla Faina, no Parque Vista Alegre, foi alvo de invasão e furto entre o final da noite desta quinta-feira (14) e a madrugada desta sexta-feira (15). Trata-se do segundo crime semelhante contra escolas municipais de Bauru em 48 horas. Esses espaços públicos não contam com videomonitoramento nem vigilância noturna.

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Educação, informou que foram danificados portas, vidros e alimentos. A Polícia Militar foi acionada e o local ficou preservado para a realização da perícia técnica.

Ainda segundo a pasta, a equipe da escola reorganizou os espaços para garantir o atendimento às crianças, e as aulas não precisaram ser interrompidas. Os reparos e a reposição dos itens danificados já foram providenciados. A Secretaria de Educação informou ainda que adotará novas medidas de segurança para coibir futuras invasões à unidade escolar. Os tipos de medidas, porém, não foram esclarecidos.