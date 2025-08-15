15 de agosto de 2025
MAIS UMA

Segunda escola municipal de Bauru é invadida em 48 horas

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Joabe Guaranha/Arquivo Prefeitura de Bauru
Emei Edna Kamla Faina fica no Parque Vista Alegre
Emei Edna Kamla Faina fica no Parque Vista Alegre

A Escola Municipal de Ensino Infantil (Emei) Edna Kamla Faina, no Parque Vista Alegre, foi alvo de invasão e furto entre o final da noite desta quinta-feira (14) e a madrugada desta sexta-feira (15). Trata-se do segundo crime semelhante contra escolas municipais de Bauru em 48 horas. Esses espaços públicos não contam com videomonitoramento nem vigilância noturna.

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Educação, informou que foram danificados portas, vidros e alimentos. A Polícia Militar foi acionada e o local ficou preservado para a realização da perícia técnica.

Ainda segundo a pasta, a equipe da escola reorganizou os espaços para garantir o atendimento às crianças, e as aulas não precisaram ser interrompidas. Os reparos e a reposição dos itens danificados já foram providenciados. A Secretaria de Educação informou ainda que adotará novas medidas de segurança para coibir futuras invasões à unidade escolar. Os tipos de medidas, porém, não foram esclarecidos.

Na última terça-feira (13), conforme o JC/JCNET noticiou, um ladrão usou panos para cobrir as farpas da concertina e entrar na Escola Municipal de Ensino Infantil (Emei) Carlos Correia Vianna, situada na quadra 8 da rua Dona Marieta França, no Jardim Vânia Maria. O almoxarifado foi arrombado e itens foram levados, confirmou, na ocasião, a Secretaria Municipal de Educação. A pasta também afirmou que as aulas não foram prejudicadas.

Na Emei Carlos Correia Vianna foram furtados uma escada de alumínio, um carrinho de mão e uma enxada. Apenas a escada possuía a etiqueta de registro de patrimônio.

