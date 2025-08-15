QG Rock Band agita Alameda com tributo a Ultraje a Rigor e Ira

Esta sexta-feira (15) será marcada por clássicos do rock brasileiro no Alameda Rodoserv Center, onde a agitação começa a partir das 20h com show da QG Rock Band. O grupo de Bauru fará tributos às bandas 'Ultraje a Rigor' e 'Ira!'. Sucessos como "Nós vamos invadir sua praia", "Dias de Luta", "Inútil" e "Ciúme" estão garantidos.

Também integram o repertório os hits "Rebelde sem causa" e "Envelheço na cidade", ou seja, músicas que marcaram gerações e já fazem parte da 'memória coletiva' de quem gosta do ritmo.

Com duas horas de duração, o show contará com iluminação especial e painéis de LED, afirma Kadu Reis, vocalista e líder da QG Rock Band. "Somos um grupo paulista, assim como o Ira! e o Ultraje, que se tornaram ícones do rock nacional. Esse show será muito importante, pois faremos uma gravação ao vivo da apresentação. Esperamos que a galera se divirta", acrescenta.