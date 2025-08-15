QG Rock Band agita Alameda com tributo a Ultraje a Rigor e Ira

Esta sexta-feira (15) será marcada por clássicos do rock brasileiro no Alameda Rodoserv Center, onde a agitação começa a partir das 20h com show da QG Rock Band. O grupo de Bauru fará tributos às bandas 'Ultraje a Rigor' e 'Ira!'. Sucessos como "Nós vamos invadir sua praia", "Dias de Luta", "Inútil" e "Ciúme" estão garantidos.
Também integram o repertório os hits "Rebelde sem causa" e "Envelheço na cidade", ou seja, músicas que marcaram gerações e já fazem parte da 'memória coletiva' de quem gosta do ritmo.
Com duas horas de duração, o show contará com iluminação especial e painéis de LED, afirma Kadu Reis, vocalista e líder da QG Rock Band. "Somos um grupo paulista, assim como o Ira! e o Ultraje, que se tornaram ícones do rock nacional. Esse show será muito importante, pois faremos uma gravação ao vivo da apresentação. Esperamos que a galera se divirta", acrescenta.
Ao final, está previsto o bônus track das canções autorais do grupo, "Magia" e "Grito", assim como o sorteio de uma camiseta e um boné.
"A QG Rock Band fez esse mesmo tributo há sete anos. Mas, desta vez, estamos com uma nova formação e uma pegada mais consciente e pesada. Retomamos em formato acústico, com dois violões e um integrante a mais para fazer o teclado", informa o vocalista.
Com 10 anos de trajetória e tributos a Lulu Santos, Cazuza, Barão Vermelho e outros nomes do cenário musical, a banda bauruense avança um grande passo na carreira.
Ingressos já podem ser adquiridos no local ou no site www.ingressosalameda.com.br.
SERTANEJO
No sábado (16), às 20h, o Alameda Rodoserv Center também será palco de um tributo à dupla sertaneja 'Jorge e Mateus', com os cantores Fabricio e Rafael. Uma noite para curtir os grandes sucessos desses ícones da música como "Duas Metades", "Propaganda", "Coração Calejado", "Louca Saudade", "A Hora é Agora" e muitas outras canções que irão agitar o público.
Serviço
Tributo à "Ultraje a Rigor" e "Ira!", com a banda QG Rock Band, será nesta sexta-feira (15), a partir das 20h. Couvert artístico a partir de R$ 24,90 (1.º lote), R$ 29,90 (2.º lote) e R$ 34,90 (3.º lote). Tributo à "Jorge e Mateus", com a dupla Claudio e Alex, será neste sábado (16), a partir das 20h. Couvert artístico a partir de R$ 24,90 (1.º lote), R$ 29,90 (2.º lote) e R$ 34,90 (3.º lote). Ingressos no Alameda ou no site www.ingressosalameda.com.br. Alameda Rodoserv Center está situado na rua Luiz Levorato, 1-55 (altura do Km 335 da Marechal Rondon). Informações: (14) 3321-5000.