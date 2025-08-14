15 de agosto de 2025
CONDUZIDO AO PSC

Motociclista sofre ferimentos após atropelar capivara em Bauru

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução
O trânsito ficou complicado no local durante o socorro ao motociclista
O trânsito ficou complicado no local durante o socorro ao motociclista

Um motociclista ficou ferido, na noite desta quinta-feira (14), após atropelar uma capivara e sofrer uma queda na avenida Comendador José da Silva Martha, na altura do semáforo que fica próximo ao acesso à Vila Serrão, em Bauru.

Após o acidente, o homem foi socorrido e conduzido ao Pronto-Socorro Central (PSC). A capivara também sofreu ferimentos e equipes municipais foram acionadas para o atendimento.

O trânsito ficou complicado no local durante o socorro ao motociclista e agentes do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb foram chamados para organizar o fluxo de veículos.

