Motociclista sofre ferimentos após atropelar capivara em Bauru

Um motociclista ficou ferido, na noite desta quinta-feira (14), após atropelar uma capivara e sofrer uma queda na avenida Comendador José da Silva Martha, na altura do semáforo que fica próximo ao acesso à Vila Serrão, em Bauru.

Após o acidente, o homem foi socorrido e conduzido ao Pronto-Socorro Central (PSC). A capivara também sofreu ferimentos e equipes municipais foram acionadas para o atendimento.

O trânsito ficou complicado no local durante o socorro ao motociclista e agentes do Grupo de Operações de Trânsito (GOT) da Emdurb foram chamados para organizar o fluxo de veículos.