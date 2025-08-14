Queimada irregular gera multa ambiental de R$ 123 mil em Lins

Lins - Após análise de focos de incêndio identificados por meio de satélite, nesta quarta-feira (13), a Polícia Militar Ambiental detectou queimada irregular que teria começado após suposta imprudência de funcionários terceirizados de uma empresa, e que acabou resultando na destruição de uma extensa área agropastoril e de vegetação nativa em Lins (102 quilômetros de Bauru). Os responsáveis foram identificados e receberam multa no valor total de R$ 123 mil.

De acordo com a Polícia Militar Ambiental, após a análise dos focos de incêndio, uma operação foi deflagrada visando ao enfrentamento das queimadas ilegais e acabou revelando o caso grave de negligência, que resultou em danos significativos ao meio ambiente, com a destruição de aproximadamente 110 hectares de área cultivada e 1,29 hectares de vegetação nativa.

"Após diligências minuciosas, registros fotográficos, medições e coleta de testemunhos, foi constatado que funcionários terceirizados de uma empresa de irrigação, ao utilizarem serra para corte de tubulação de ferro, provocaram fagulhas que atingiram palha de cana remanescente da colheita. Sem orientação técnica e por descuido, o fogo se alastrou rapidamente", diz nota.