EM AREIÓPOLIS

Homem sofre lesões graves na cabeça após golpe e suspeito é preso

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
HCFMB/Divulgação
Vítima, de 44 anos, está internada em estado grave no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB)

Areiópolis - Um homem de 44 anos sofreu lesões graves na cabeça após ser golpeado durante cobrança de uma dívida, nesta quarta-feira (13), em Areiópolis (69 quilômetros de Bauru). O suspeito, de 22 anos, foi preso pela Polícia Militar (PM) em um supermercado e autuado em flagrante por tentativa de homicídio. O tipo de instrumento usado no crime não foi informado.

Segundo o registro policial, a vítima deu entrada no Pronto-Socorro (PS) local, por volta das 15h40, com um corte profundo na cabeça. Em razão da gravidade, foi transferida para o PS de São Manuel e, na sequência, para o PS do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu (HCFMB).

Uma testemunha revelou à PM quem seria o autor do golpe, desferido depois que o homem foi cobrado por uma dívida, mas recursou-se a pagar. Após diligências, o suspeito foi localizado pela equipe policial em um supermercado no Núcleo Habitacional Comendador José Zillo e preso em flagrante.

De acordo com o registro policial, ele admitiu a agressão, mas alegou que a vítima o teria atingido primeiro com um soco de raspão na cabeça. Autuado no plantão policial de Botucatu por tentativa de homicídio, ele ficou à disposição da Justiça, aguardando a apresentação na audiência de custódia.

