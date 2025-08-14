Preso homem que ignorou protetiva, agrediu ex e quebrou seu carro

Pirajuí - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (13), na Vila Ortiz, em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), após descumprir medida protetiva, arremessar aparelho de medição de pressão arterial no rosto da ex-companheira e danificar o carro dela, além de ofendê-la com palavras de baixo calão, por não aceitar o fim do relacionamento.
Segundo o registro policial, o fato ocorreu por volta das 7h45. Com lesão aparente no rosto, a vítima relatou aos policiais civis que, ao sair do trabalho, foi abordada pelo suspeito que, motivado por ciúmes e por não concordar com o término, arremessou contra ela o aparelho, além de danificar o retrovisor de seu veículo e arremessar pedras contra o automóvel.
Uma testemunha confirmou a dinâmica dos fatos e, constatadas as lesões e o dano no carro, um policial civil, com apoio da Polícia Militar (PM), por determinação da autoridade policial, localizou o suspeito. De acordo com a polícia, ele estava agitado, exalava odor de entorpecente e, na delegacia, admitiu o arremesso do objeto, mas negou a intenção de ferir.
Consulta feita na unidade policial revelou que havia medidas protetivas vigentes impedindo o homem de se aproximar da vítima, as quais foram descumpridas. O exame médico constatou um hematoma na face da mulher e ele foi autuado por lesão corporal no contexto de violência doméstica, dano qualificado, injúria e por descumprimento de medida protetiva.
Ainda conforme a Polícia Civil, a vítima pediu que o ex responda também pelo crime de injúria e solicitou novas medidas protetivas de urgência. Não houve arbitramento de fiança e o delegado representou pela conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva. O suspeito permaneceu preso, à disposição da Justiça, aguardando audiência de custódia.