Preso homem que ignorou protetiva, agrediu ex e quebrou seu carro

Pirajuí - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Civil, nesta quarta-feira (13), na Vila Ortiz, em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), após descumprir medida protetiva, arremessar aparelho de medição de pressão arterial no rosto da ex-companheira e danificar o carro dela, além de ofendê-la com palavras de baixo calão, por não aceitar o fim do relacionamento.

Segundo o registro policial, o fato ocorreu por volta das 7h45. Com lesão aparente no rosto, a vítima relatou aos policiais civis que, ao sair do trabalho, foi abordada pelo suspeito que, motivado por ciúmes e por não concordar com o término, arremessou contra ela o aparelho, além de danificar o retrovisor de seu veículo e arremessar pedras contra o automóvel.

Uma testemunha confirmou a dinâmica dos fatos e, constatadas as lesões e o dano no carro, um policial civil, com apoio da Polícia Militar (PM), por determinação da autoridade policial, localizou o suspeito. De acordo com a polícia, ele estava agitado, exalava odor de entorpecente e, na delegacia, admitiu o arremesso do objeto, mas negou a intenção de ferir.