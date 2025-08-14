15 de agosto de 2025
Suspeito de invadir e furtar rádio 94 FM é preso em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Suspeito com o capacete da moto que furtou e tombou antes de ser preso
Suspeito com o capacete da moto que furtou e tombou antes de ser preso

A Polícia Militar, prendeu, nesta quinta-feira (14), o suspeito de invadir e furtar equipamentos eletrônicos da rádio 94 FM na noite de segunda-feira (11). Ele cometeu outros crimes na mesma semana. O homem tem 20 anos e extensa ficha criminal.

O JCNET apurou que a prisão ocorreu pela PM logo após ele furtar uma motocicleta Honda XRE 300 prata no Centro. O suspeito tombou com o veículo, abandonado na rua dos Sapateiros, via que liga o Núcleo Gasparini ao bairro Pousada da Esperança. Em seguida, ele correu em direção a uma área de mata, mas foi alcançado. A Polícia Civil informou, mais tarde, que ele confessou o crime na 94 FM.

Conforme o JC/JCNET noticiou, o homem acessou salas e estúdios, revirou armários e levou um notebook, um televisor, um monitor de computador, material de iluminação e três celulares usados pela equipe externa de jornalismo. Policiais militares estiveram no local por volta da meia-noite, acionados pelo sistema de vigilância, e chegaram a avistar o suspeito a distância. Durante a fuga, ele abandonou apenas o televisor.

Não houve alteração ou impacto na programação da emissora, que sofreu prejuízo de R$ 20 mil. Os itens furtados ainda não foram recuperados. O JC/JCNET se solidariza com os profissionais da emissora e acompanha o caso.

