Suspeito de invadir e furtar rádio 94 FM é preso em Bauru

A Polícia Militar, prendeu, nesta quinta-feira (14), o suspeito de invadir e furtar equipamentos eletrônicos da rádio 94 FM na noite de segunda-feira (11). Ele cometeu outros crimes na mesma semana. O homem tem 20 anos e extensa ficha criminal.

O JCNET apurou que a prisão ocorreu pela PM logo após ele furtar uma motocicleta Honda XRE 300 prata no Centro. O suspeito tombou com o veículo, abandonado na rua dos Sapateiros, via que liga o Núcleo Gasparini ao bairro Pousada da Esperança. Em seguida, ele correu em direção a uma área de mata, mas foi alcançado. A Polícia Civil informou, mais tarde, que ele confessou o crime na 94 FM.

Conforme o JC/JCNET noticiou, o homem acessou salas e estúdios, revirou armários e levou um notebook, um televisor, um monitor de computador, material de iluminação e três celulares usados pela equipe externa de jornalismo. Policiais militares estiveram no local por volta da meia-noite, acionados pelo sistema de vigilância, e chegaram a avistar o suspeito a distância. Durante a fuga, ele abandonou apenas o televisor.