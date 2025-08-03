3.ª edição do Bendito Feijão traz show de Péricles a Bauru

O Bauru Tênis Clube (BTC) será palco, neste sábado (16), da 3ª edição do Bendito Feijão, evento que já faz parte do calendário cultural da cidade e que tratará para o município o cantor e compositor Péricles, um ícone do samba e do pagode. Como o próprio nome faz menção, a festa será marcada pela tradicional feijoada, que começa a ser servida às 13h - horário de abertura - e segue até as 17h. Um palco 360º será montado para promover maior interação entre os artistas e o público.
Reconhecido por reunir grandes nomes do estilo musical, desta vez o Bendito Feijão trará o ex-integrante do grupo Exaltasamba, que retorna a Bauru após dois anos. Péricles apresentará um repertório que mescla sucessos consagrados e lançamentos recentes de sua carreira solo.
"Como é tradição no Bendito Feijão, buscamos sempre valorizar o samba nacional com artistas de destaque. Já recebemos nomes como Xande de Pilares e Tiee, e, neste ano, teremos o Péricles, um dos maiores do país no segmento. A feijoada vai além de um prato típico — ela representa o espírito do nosso evento: reunir pessoas em um ambiente com boa comida, boa música e celebração", destaca Felipe Oliveira, um dos organizadores e integrante da Mescla Eventos.
Conhecido como o "Rei da Voz", Péricles vem a Bauru no ano em que celebra quatro décadas dedicadas à música. Uma das vozes mais emblemáticas do Exaltasamba — grupo que liderou as paradas nos anos 1990 e 2000 —, o cantor também é autor de composições que se tornaram clássicos do samba romântico. Desde o início de sua carreira solo, em 2012, mantém uma trajetória de sucesso e reconhecimento nacional. Entre seus sucessos estão "Se Eu Largar o Freio", ''Melhor Eu Ir'', ''Até Que Durou'', entre outros.
Além do show de Péricles, o evento contará com apresentações do grupo de pagode Blá Blá e dos DJs Cardamom e B2C, oferecendo uma programação musical variada, que vai do samba ao eletrônico. O público será acomodado em setores como Área VIP, Lounges e Front Stage. A realização é da Mescla Eventos.
Serviço
O BTC fica na avenida José Vicente Aiello, 5-176. Ingressos à venda: https://fastingressos.com.br/benditofeijao2025 . Com promoters (sem taxa). Veja os pontos de venda autorizados em @mesclaeventos. Setores disponíveis: Área VIP, Front Stage e Lounges. Informações: (14) 99897-9736.