3.ª edição do Bendito Feijão traz show de Péricles a Bauru

O Bauru Tênis Clube (BTC) será palco, neste sábado (16), da 3ª edição do Bendito Feijão, evento que já faz parte do calendário cultural da cidade e que tratará para o município o cantor e compositor Péricles, um ícone do samba e do pagode. Como o próprio nome faz menção, a festa será marcada pela tradicional feijoada, que começa a ser servida às 13h - horário de abertura - e segue até as 17h. Um palco 360º será montado para promover maior interação entre os artistas e o público.

Reconhecido por reunir grandes nomes do estilo musical, desta vez o Bendito Feijão trará o ex-integrante do grupo Exaltasamba, que retorna a Bauru após dois anos. Péricles apresentará um repertório que mescla sucessos consagrados e lançamentos recentes de sua carreira solo.

"Como é tradição no Bendito Feijão, buscamos sempre valorizar o samba nacional com artistas de destaque. Já recebemos nomes como Xande de Pilares e Tiee, e, neste ano, teremos o Péricles, um dos maiores do país no segmento. A feijoada vai além de um prato típico — ela representa o espírito do nosso evento: reunir pessoas em um ambiente com boa comida, boa música e celebração", destaca Felipe Oliveira, um dos organizadores e integrante da Mescla Eventos.