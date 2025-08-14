Prefeitura de Barra Bonita anuncia obra para conter alagamentos

A Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru) anunciou obra de desassoreamento da foz do córrego Barra Bonita, no ponto onde ele deságua no rio Tietê, nas imediações da praça Aníbal Reginato, com o objetivo de prevenir enchentes e alagamentos na região mais baixa da cidade.

O trecho a ser dragado vai até a ponte Campos Salles e a ação será executada através de uma parceria com o programa estadual Rios Vivos, com o uso de máquinas para remover o acúmulo de terra e sedimentos que dificultam o escoamento da água.

De acordo com o prefeito Manezinho Fabiano, a medida vai permitir que a água escoe corretamente para o rio, garantindo a segurança da população. "Com chuvas fortes, essa água acaba represada e transborda para a cidade", explica, em nota.