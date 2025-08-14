14 de agosto de 2025
PONTO CRÍTICO

Prefeitura de Barra Bonita anuncia obra para conter alagamentos

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Prefeitura de Barra Bonita
A obra de desassoreamento será executada na foz do córrego Barra Bonita, no trecho até a ponte Campos Salles, no rio Tietê
A Prefeitura da Estância Turística de Barra Bonita (68 quilômetros de Bauru) anunciou obra de desassoreamento da foz do córrego Barra Bonita, no ponto onde ele deságua no rio Tietê, nas imediações da praça Aníbal Reginato, com o objetivo de prevenir enchentes e alagamentos na região mais baixa da cidade.

O trecho a ser dragado vai até a ponte Campos Salles e a ação será executada através de uma parceria com o programa estadual Rios Vivos, com o uso de máquinas para remover o acúmulo de terra e sedimentos que dificultam o escoamento da água.

De acordo com o prefeito Manezinho Fabiano, a medida vai permitir que a água escoe corretamente para o rio, garantindo a segurança da população. "Com chuvas fortes, essa água acaba represada e transborda para a cidade", explica, em nota.

O chefe do Executivo ressalta que a obra soma-se a outras ações já em andamento que visam ampliar a capacidade de drenagem no município. "Essa medida vai ajudar bastante na contenção de enchentes, principalmente na época de chuvas intensas", afirma.

