Refis em Jaú fecha quase 200 acordos em apenas uma semana

Na primeira semana de vigência do Refis 2025 em Jaú (47 quilômetros de Bauru), o Departamento Municipal de Gestão da Dívida Ativa realizou 797 atendimentos, com 181 acordos para o parcelamento de dívidas formalizados. O prazo de adesão ao programa termina no dia 31 de outubro.

Os munícipes poderão realizar o pagamento de débitos tributários e não tributários devidos à administração, vencidos até 31 de dezembro de 2024, inscritos ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou não, inclusive dívidas parceladas, em cota única ou em até 24 prestações.

De acordo com o Executivo, o Refis também se destina à regularização de débitos junto à Saemja - Agência Reguladora do Serviço de Água, Esgoto e Saneamento do Município de Jaú -, de origem tributária ou não tributária, inscritos ou não inscritos em Dívida Ativa.