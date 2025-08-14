Ciesp Bauru divulga homenageados do 'Celebrando a Indústria' 2025

A diretoria regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) em Bauru divulgou, nesta terça-feira (12), a lista das empresas que serão homenageadas no jantar "Celebrando a Indústria", entre elas o Jornal da Cidade/JCNET, que completou 40 anos de filiação à entidade. Ao todo, 14 associadas há cinco anos ou mais terão suas trajetórias reconhecidas durante a confraternização, que será realizada em 28 de novembro no Alameda Hall.

A expectativa é reunir entre 400 e 450 participantes, entre empresários, funcionários das empresas e seus familiares, além de autoridades do setor público e representantes da imprensa regional. De acordo com a segunda vice-diretora da regional Bauru, Gisela Casarin, o evento valoriza o protagonismo do setor industrial e empresarial no desenvolvimento econômico, geração de empregos e projeção de Bauru e região em níveis estadual, nacional e até internacional.

Também é uma forma de unir o segmento e uma oportunidade para empresários ampliarem suas redes de contatos. Gisela, diretora eleita da regional para o quadriênio 2026-2029, explica que o jantar é o momento de celebrar o ano que passou, independentemente das adversidades enfrentadas pela indústria, como é o caso, em 2025, da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos importados do Brasil.