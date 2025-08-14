Ciesp Bauru divulga homenageados do 'Celebrando a Indústria' 2025

A diretoria regional do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) em Bauru divulgou, nesta terça-feira (12), a lista das empresas que serão homenageadas no jantar "Celebrando a Indústria", entre elas o Jornal da Cidade/JCNET, que completou 40 anos de filiação à entidade. Ao todo, 14 associadas há cinco anos ou mais terão suas trajetórias reconhecidas durante a confraternização, que será realizada em 28 de novembro no Alameda Hall.
A expectativa é reunir entre 400 e 450 participantes, entre empresários, funcionários das empresas e seus familiares, além de autoridades do setor público e representantes da imprensa regional. De acordo com a segunda vice-diretora da regional Bauru, Gisela Casarin, o evento valoriza o protagonismo do setor industrial e empresarial no desenvolvimento econômico, geração de empregos e projeção de Bauru e região em níveis estadual, nacional e até internacional.
Também é uma forma de unir o segmento e uma oportunidade para empresários ampliarem suas redes de contatos. Gisela, diretora eleita da regional para o quadriênio 2026-2029, explica que o jantar é o momento de celebrar o ano que passou, independentemente das adversidades enfrentadas pela indústria, como é o caso, em 2025, da tarifa de 50% imposta pelos Estados Unidos sobre os produtos importados do Brasil.
"Claro que algumas empresas da nossa região, exportadoras de produtos que não foram incluídos na lista de exceções do tarifaço, estão passando por um período muito difícil. Mas, diante da dificuldade, elas acabam sendo forçadas a iniciar uma mudança. Transições de mercado não acontecem de uma hora para outra e são doloridas, mas esse esforço pode gerar novas oportunidades de negócios", avalia.
ESCOLHIDOS
Neste ano, o Ciesp Bauru, que abrange 24 municípios, prestará homenagens a empresas sediadas em Bauru e Pederneiras. São elas: Ebara (50 anos de filiação), Jornal da Cidade (40 anos), Bruna Semijoias (35 anos), VCI Brasil (30 anos), Íntegra Bauru (20 anos), Sorri Bauru (20 anos), Totvs (20 anos), Tragial (15 anos), Primordial (10 anos), Shockflex (10 anos), Athos (5 anos), Excellent (5 anos), Maestria (5 anos) e Volvo (5 anos). "Em mais um ano, faremos essa homenagem e esse agradecimento pela confiança das empresas no Ciesp, porque são elas que fazem a entidade ser o que é", frisa Gisela.
Além de cardápio especial e bebidas no formato all inclusive, o jantar "Celebrando a Indústria" contará com shows da banda Beatles On The Rock, com tributo aos Beatles, e da dupla Guto Vianni & Cristiano, que entoará os maiores sucessos do sertanejo raiz. O evento tem patrocínio da Unimed Bauru - Saúde Ocupacional Unimed, Primo Seguros, Freitas Martinho Advogados e Totvs Oeste, com apoio do Jornal da Cidade/JCNET, Revista Atenção e Diário do Brasil TV Preve.
SERVIÇO
Os convites para o jantar "Celebrando a Indústria" da diretoria regional do Ciesp em Bauru, que será realizado no Alameda Hall a partir das 20h do dia 28 de novembro, já estão à venda. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3203-7757, WhatsApp (14) 99132-6756 e e-mail ciesp.bauru@ciesp.com.br