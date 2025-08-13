Terra de Araribá, em Avaí, sedia oficina sobre direitos indígenas

Avaí - A aldeia Kopenoti, na Terra de Araribá, em Avaí (39 quilômetros de Bauru), sedia até sexta-feira (15) oficina sobre direitos indígenas e elaboração do protocolo de consulta para assegurar à comunidade o direito de ser consultada a respeito de medidas e empreendimentos que impactem seu território e modo de vida.

O evento, que começou na segunda-feira (11), é promovido pelo Ministério dos Povos Indígenas, por meio da Secretaria de Gestão Ambiental e Territorial Indígena (Segat). No total, serão elaborados 20 protocolos de consulta, sendo quatro para cada um dos biomas: Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal.

O cacique Chicão Terena, da aldeia Kopenoti, explica que a consulta prévia é um direito do povo indígena de participar das decisões do Estado por meio do diálogo intercultural e está garantida na Convenção 169 sobre Povos Indígenas e Tribais, da Organização Internacional do Trabalho (OIT), que é lei no Brasil desde 2004.