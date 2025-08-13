Viviane Mendes expõe obras com lona de caminhão em Bauru

"Todo artista precisa se comunicar. Mas eu prefiro surpreender com o inédito e o exclusivo". A afirmação é da artista plástica autodidata Viviane Mendes, que tem 28 anos de carreira e promove mais uma exposição em Bauru. Entre os 10 quadros da mostra, três foram criados com lonas de caminhão, um material novo que, até então, ainda não havia integrado seus trabalhos.

Conhecida pelas colagens de botões, bijuterias, tecidos de renda e pedrarias, a bauruense revela que a experiência artística com o material rústico cria uma atmosfera diferente da que estava acostumada. "Adquiri lonas usadas, que rodaram o Brasil todo com caminhoneiros. Fiquei animada para testá-las", destaca. O primeiro desafio surgiu ao limpar a superfície, conta a artista, que precisou estudar os produtos químicos adequados e o manuseio correto. "Com a lona esticada em um chassi de madeira, fiz experimentos com água, tintura e pincéis. Brinquei com a criação de efeitos visuais, como o rasgado, mesclado às minhas técnicas já aplicadas", explica.

Na exposição em uma sala no andar térreo do Bauru Shopping, Viviane ressalta que também deixou um tapete de lona pintado inteiro à mão. "Começamos há menos de um mês com as obras rotativas. Se você visitar o espaço hoje, por exemplo, pode ser que amanhã haja trabalhos diferentes em exibição", enfatiza. Segundo Viviane, almofadas de lona são as próximas artes a integrarem a exposição. Ela explica que todas elas têm o objetivo de surpreender quem ao contrastar elementos delicados e brutos. "A ideia é que sejam contempladas, como um relicário, pois monto como se fosse um quebra-cabeça de formas e cores", acrescenta. Ela pontua que as obras, além de sustentáveis, são impermeabilizadas com um verniz especial. Por isso, é possível higienizar os trabalhos com água sem correr o risco de apodrecer ou danificar as peças.