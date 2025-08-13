Dihh Lopes e Márcio Donato apresentam 'A série B'

Com humor irreverente e histórias hilárias, Dihh Lopes e Márcio Donato trazem o show 'A Série B' para Bauru, no próximo sábado (16), às 19h. Os integrantes do grupo de stand-up comedy os '4 Amigos' se apresentarão no Teatro Municipal Celina Lourdes Alves Neves, situado na quadra 8 da avenida Nações Unidas.

Ingressos podem ser adquiridos pelo site megabilheteria.com ou na Loja Roth (avenida Getúlio Vargas, 2-10). Os humoristas prometem arrancar gargalhadas e entreter o público com histórias inéditas contadas sem papas na língua, revelações de bastidores, interações e piadas sobre os colegas Afonso Padilha e Thiago Ventura, também membros do grupo e autointitulados "Série A". Os desafios de Dihh Lopes e Márcio Donato, esses dois grandes talentos do stand-up, podem ser conferidos no show de comédia 'A Série B', que conta com o apoio cultural de Intercity Bauru, Social Bauru, Pizza 430 Napoletana e Baby Buffalo Churrascaria. A promoção é do JC/JCNET e 94 FM. A realização é de Ferreira Eventos Culturais.

Serviço



Ingressos no site megabilheteria.com ou na Loja Roth com valores de entrada por R$ 70,00. Meias-entradas válidas para clientes da Unimed com o cartão do plano de saúde, professores e funcionários do quadro escolar, estudantes, pessoas acima de 60 anos, pessoas com deficiência e acompanhante. O ingresso solidário por R$ 50,00 para quem doar um quilo de alimento. Informações: (14) 99833-6199.