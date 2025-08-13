Lins publica decreto de contenção de gastos

A Prefeitura de Lins (102 quilômetros de Bauru) publicou um decreto nesta segunda-feira (11) com medidas temporárias de contenção e de redução de gastos e ações voltadas à reorganização financeira do município visando se adequar à Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), em razão da relação entre despesas e receitas correntes superar 95% no período de 12 meses.

Segundo o documento, ficarão suspensas por até 180 dias a concessão de novas gratificações de funções; realização de horas extras para atividades não essenciais; admissão de estagiários, aprendizes e novos servidores; pagamento de licença prêmio; aquisições de bens; e despesas com cursos, diárias de viagens e eventos.

O decreto prevê também a revisão de despesas correntes e de investimentos superiores a R$ 20 mil, com meta de redução de 20%; e renegociação dos valores dos contratos vigentes por cada uma das secretarias no prazo de 20 dias corridos. Eventuais despesas adicionais só serão aprovadas pela recém-criada Comissão Gestora.