Crianças pobres sem creches

Mais uma dívida social irreparável deste nosso Brasil. Como demonstra o estudo de Todos pela Educação, utilizando dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (Pnad-c) e do Censo Escolar, infelizmente, se apura que 2,3 milhões de crianças de 0 a 3 anos estão fora das creches, por falta de escolas infantis.

Mais triste ainda é saber que 28% das crianças de famílias entre as 20% mais pobres do País, estão fora das creches por falta de vagas ou que moram distantes e sem transporte etc. Em 2024, somente 41,2% das crianças de 0 a 3 anos frequentavam creches, quando a meta estabelecida era de 50%. Planos e promessas de governos são abundantes para corrigir essa grave lacuna.

Porém, estão cobertos de demagogias mesmo porque a nossa classe política vive de engabelar a população... exemplo não falta: Lula e Dilma, em evento do Rio, prometeram com todas as pompas que entregariam 6 mil creches até 2014.