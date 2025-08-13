Crianças pobres sem creches

Mais uma dívida social irreparável deste nosso Brasil. Como demonstra o estudo de Todos pela Educação, utilizando dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Continua (Pnad-c) e do Censo Escolar, infelizmente, se apura que 2,3 milhões de crianças de 0 a 3 anos estão fora das creches, por falta de escolas infantis.
Mais triste ainda é saber que 28% das crianças de famílias entre as 20% mais pobres do País, estão fora das creches por falta de vagas ou que moram distantes e sem transporte etc. Em 2024, somente 41,2% das crianças de 0 a 3 anos frequentavam creches, quando a meta estabelecida era de 50%. Planos e promessas de governos são abundantes para corrigir essa grave lacuna.
Porém, estão cobertos de demagogias mesmo porque a nossa classe política vive de engabelar a população... exemplo não falta: Lula e Dilma, em evento do Rio, prometeram com todas as pompas que entregariam 6 mil creches até 2014.
Um fiasco, quase nada entregaram... depois planejaram construir 8.797creches, e entregaram somente 33% do prometido como 2,9 mil creches.
E agora, com a nossa imprensa divulgando esses deprimentes dados do descaso com as crianças pobres brasileiras, certamente Lula, rei da demagogia, vai vociferar por aí prometendo creches, as mesmas que desde seu primeiro mandato não entregou. E centenas ou milhares delas estão com as obras abandonadas, mas o destino dos recursos distribuídos só Deus sabe para onde foram parar... Lembram do mensalão, Lava Jato etc... É por aí...