A paz e a concórdia, necessárias

Vivemos, no Brasil, um dos mais delicados e controversos momentos de nossa História político-administrativa. O governo dos Estados Unidos - a maior economia do planeta - promete colocar em vigor na quarta-feira (dia 6) a tarifa de 50% sobre as mercadorias que exportamos para aquele país.

Além de romper a competitividade de nossos produtos no mercado internacional, o tarifaço americano abre as portas para outros países e organismos fazerem o mesmo, ou até pior, contra os interesses brasileiros. Especula-se que a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) projeta gravar com tarifa de 100% as nossas mercadorias vendidas aos seus países-membros. Difícil saber como isso terminaria.

No mesmo pacote, o governo de Washington cassou os vistos de acesso de oito dos 11 ministros da suprema corte brasileira e do procurador-geral da República. Paralelamente, a lei Magnitsky, que impõem severas sanções econômicas foi aplicada ao ministro Alexandre de Moraes, acusado de violação dos direitos humanos e perseguições ao ex-presidente Jair Bolsonaro e a outros adversários do governo do presidente Lula.