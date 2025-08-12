Geadas moderadas voltam a atingir região da bacia do rio Lençóis

Na madrugada desta terça-feira (12), pela segunda vez em menos de uma semana, foram registradas geadas moderadas em áreas agrícolas elevadas de municípios da bacia do rio Lençóis. A informação foi divulgada pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Lençóis (CBH-RL) em sua página no facebook.

De acordo com a publicação, regiões de Agudos registraram 2,8ºC. Em Borebi, a mínima chegou a 3ºC e, em algumas áreas de Lençóis Paulista, a temperatura foi de 4,2ºC.

As medições foram feitas por estações meteorológicas instaladas na bacia do rio Lençóis que, além dos índices de chuva, registram temperaturas do ambiente e umidade do ar.