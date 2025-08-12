Homem é preso suspeito de ameaçar de morte ex, grávida de 8 meses

Pirajuí - Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Militar (PM), no início da madrugada desta terça-feira (12), em Pirajuí (58 quilômetros de Bauru), suspeito de invadir a casa da ex-companheira, que está grávida de oito meses, para ameaçá-la de morte. Em liberdade condicional, ele cumpria medidas cautelares devido a tentativa de homicídio e, após o registro da ocorrência no plantão da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru, ficou à disposição da Justiça.
Segundo registro policial, a PM foi acionada nos primeiros minutos da madrugada para atender ocorrência de violência doméstica na Vila Ortiz. O suspeito foi avistado pela equipe na porta da residência e saiu correndo, mas acabou detido. A moradora declarou que teve um relacionamento com ele e está grávida de oito meses.
De acordo com ela, por não aceitar o término, ele estaria perseguindo-a, além de agredi-la e ameaçá-la de morte. A mulher contou que, momentos antes da chegada da PM, seu ex-companheiro tentava arrombar a porta dos fundos do imóvel, dizendo aos gritos que mataria a facadas ela e o bebê que está em seu ventre.
Questionado, o homem disse que não estava acontecendo nada, mas chegou a ameaçar a ex na frente da equipe. Segundo a polícia, ele se mostrava alterado e confessou que havia ingerido bebida alcoólica em um estabelecimento, descumprindo medidas cautelares impostas em decorrência de sua liberdade condicional. Preso em flagrante, foi conduzido à DDM em Bauru, onde foi autuado por ameaça e violência doméstica e permaneceu aguardando audiência de custódia.