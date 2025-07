Cantor é baleado pela PM em SP a caminho de show em Bauru

Famoso nas redes sociais, com mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, o cantor gospel João Igor foi baleado por policiais militares de São Paulo na noite desta quinta-feira (30), no Terminal Rodoviário da Barra Funda, momentos antes de embarcar para Bauru. Ele faria um show às 19h30 desta sexta-feira (1), feriado municipal pelo aniversário de 129 anos da cidade, em uma igreja de Bauru. A apresentação foi cancelada.

Segundo apurou a reportagem do JC/JCNET, apesar do susto e da revolta do artista, João Igor passa bem e já está em casa. Ele foi atendido em unidade médica, mas um projétil permanece alojado no cotovelo de um dos braços. Ele também foi ferido de raspão na perna. Outro disparo atingiu a janela de um ônibus, sem provocar mais vítimas. Por conta do ferimento, o cantor terá de suspender a agenda de apresentações temporariamente.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP-SP) informou que a PM foi acionada após um policial, que também embarcaria com destino a Bauru, relatar ter sentido cheiro de maconha vindo da bagagem de dois passageiros.