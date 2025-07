Flip em homenagem a Leminski é aberta com Arnaldo Antunes

Começou nesta quarta-feira (30) a 23ª edição da Festa Literária Internacional de Paraty (Flip), que homenageia neste ano o autor Paulo Leminski. Na abertura da programação oficial, o poeta e músico Arnaldo Antunes celebrou a obra do homenageado, apresentando seus poemas, prosa e canções. A cada ano, um autor é lembrado, para incentivar novas leituras de sua obra no Brasil e no exterior.

Conhecido especialmente pela poesia, Leminski (Curitiba, 1944-1989) foi também ensaísta, biógrafo, músico, publicitário, judoca faixa-preta e tradutor de autores como Samuel Beckett, James Joyce e Petrônio. Dedicado à arte da palavra, misturou o erudito ao popular em sua obra.

O programa oficial é composto por 21 mesas literárias, com autores brasileiros e estrangeiros, e curadoria de Ana Lima Cecilio. As mesas serão realizadas no Auditório da Matriz, com transmissão ao vivo no Auditório da Praça, pelo site e YouTube da Flip e pelo canal Arte1. Entre os poetas convidados, nesta edição, estão Alice Ruiz, Claudia Roquette-Pinto, Lilian Sais, Marília Garcia e Sergio Vaz.