Gustavo Mioto abre festa dos 129 anos de Bauru

Na estrada com a turnê 'Atemporal', o cantor sertanejo Gustavo Mioto será a principal atração da abertura da festa de 129 anos de Bauru, nesta quinta-feira (31), no Recinto Mello Moraes. O show está previsto para as 21h30, com entrada gratuita.

Cantor, compositor e multi-instrumentista, Mioto ganhou projeção nacional em 2016 com a música 'Impressionando os Anjos' e, desde então, acumula sucessos. Entre eles, 'Com ou Sem Mim', a canção mais tocada nas rádios brasileiras em 2020.

Ele iniciou a carreira em 2012 com o álbum 'Fora de Moda'. Quatro anos depois, chegou ao topo da parada Top 100 Brasil com 'Impressionando os Anjos'. Em 2017, lançou o projeto 'Referências', em homenagem aos artistas que marcaram sua trajetória, com participação da dupla Bruno & Marrone.