Iacanga realiza 'Marcha para Jesus'

Iacanga (50 quilômetros de Bauru) será palco, neste domingo (3), da tradicional "Marcha para Jesus", evento cultural que receberá artistas de renome do cenário gospel e tem expectativa de reunir mais de 5 mil pessoas da cidade e região. O vereador Brunão (PP), um dos organizadores e autor do projeto de lei que, em 2013, incluiu a Marcha no calendário oficial do município, conta que a concentração será às 16h, em frente à Câmara Municipal.

"É com grande alegria no coração que, mais uma vez, nos preparamos para viver um dos momentos mais emocionantes da nossa cidade: a Marcha pra Jesus de Iacanga. Como idealizador e organizador do evento, tenho a honra de ver esse sonho, hoje lei municipal, se fortalecer a cada ano, reunindo fiéis de diversas igrejas e denominações cristãs em um só propósito: exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo", declara.

"A expectativa para esta edição é de uma verdadeira multidão marchando em paz, unidade e fé. Um evento que, além de levar a Palavra de Deus às ruas, promove comunhão, música, oração e transformação de vidas. Acredito que Iacanga será novamente impactada com a presença de Deus e que testemunharemos curas, libertações e milagres espirituais", completa.