Polícia Civil identifica suspeito de homicídio em briga por pipa

A 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) identificou o suspeito de matar um homem de 42 anos com um tiro no pescoço após uma discussão motivada por uma pipa, ocorrida no último dia 20 em Bauru. O indiciado, L.F. de P.A., 39 anos, conhecido como "Lui", ainda não foi localizado e é considerado foragido.

Conforme o JC noticiou, a vítima, Márcio Alves, estava soltando pipa com crianças e adolescentes na esquina de sua casa, na quadra 1 da rua João Batista Fazzio, no Jardim Vitória, quando o crime ocorreu. Titular da 3.ª DH, o delegado Cledson Luiz do Nascimento revela que, após a oitiva de duas testemunhas e verificação de imagens de câmeras de segurança, o caso foi esclarecido já no dia seguinte ao homicídio.

De acordo com ele, a desavença teve início após a linha da pipa do filho pequeno de "Lui" ser cortada com cerol e o homem confrontar Alves pelo ocorrido. A confusão evoluiu para agressões físicas mútuas e, como a vítima tinha maior porte físico, o suspeito acabou deixando o local, mas jurou vingança e disse que Alves “não sabia com quem tinha mexido”. Porém, cerca de 20 minutos depois, retornou armado em um Fiesta Sedan, na companhia de um familiar, que estava no banco do passageiro.