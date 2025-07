Homem é preso e entrega irmão, que também acaba detido em Bauru

Segundo o Boletim de Ocorrência (BO), o homem de 33 anos demonstrou nervosismo ao notar a viatura, que patrulhava próximo a um assentamento na região do Núcleo Octávio Rasi. Por essa razão, foi abordado. Os policiais não encontraram nada de ilícito com ele, que foi questionado sobre a bicicleta. Afirmou, então, ter pago R$ 700 por ela em uma feira.

Dois irmãos foram presos na noite de terça-feira (29), em Bauru, após abordagem da Polícia Militar. O mais velho, de 33 anos, que estava em liberdade recente do sistema prisional, foi flagrado com uma bicicleta furtada em 2024. Com o objetivo de não responder por receptação, denunciou o irmão de 30 anos por posse ilegal de arma de fogo.

Com a informação, outra equipe foi acionada e seguiu até o endereço indicado, no Ferradura Mirim. No local, o segundo irmão confessou de imediato que possuía um revólver calibre .38 e levou os policiais até um terreno próximo onde havia escondido a arma, com uma munição e numeração raspada.

Ambos foram levados ao plantão policial, onde ficaram à disposição da Justiça. Para o irmão mais velho, foi arbitrada fiança de dois salários mínimos. Como não houve pagamento, ele foi recolhido à cela junto com o irmão mais novo, preso em flagrante.