Morre motorista que sofreu mal súbito e bateu carro contra poste

Morreu, na noite desta terça-feira (29), o motorista de 69 anos que sofreu um mal súbito e bateu o Ford Escort que dirigia contra um poste, algumas horas antes, em Duartina (a 38 quilômetros de Bauru). Por conta dos ferimentos decorrentes do acidente, ele foi transferido para o Hospital de Base (HB) de Bauru, mas não resistiu.

O caso foi registrado como autolesão e morte suspeita, e será investigado pela Polícia Civil, onde foi lavrado o boletim de ocorrência (BO). De acordo com o documento, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender uma ocorrência no cruzamento das ruas Francisco Rojas García Filho com Vicente Cabrini, no Núcleo Habitacional José Sebastião Pupo, em Duartina, onde constatou a batida que vitimou Walter Luiz Paluan.

Inconsciente, ele foi conduzido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) ao Hospital Santa Luzia. No local, a equipe foi informada, preliminarmente, de que o condutor havia sofrido um mal súbito e colidido contra o poste.