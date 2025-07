Preso em Bauru suspeito de abastecer presídios com drogas

Policiais civis da 2.ª Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (2.ª Dise) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) de Bauru prenderam em flagrante, nesta terça-feira (29), um homem de 38 anos suspeito de abastecer unidades prisionais com drogas. Na residência dele, foram encontradas porções de entorpecentes embaladas com sacos plásticos e fita isolante, prontas para serem engolidas por detentos, segundo a polícia, para o ingresso nos presídios.

O cumprimento do mandado de busca no endereço de A.M. (apenas iniciais foram divulgadas), na Vila Seabra, em Bauru, onde as drogas eram armazenadas e fracionadas, foi precedido de investigações e campanas. Durante o monitoramento, equipes flagraram a chegada de motociclistas, que chamavam pelo morador no portão e, na sequência, recebiam pelo muro sacolas plásticas, deixando o local rapidamente.

Após ingresso no imóvel, os policiais civis surpreenderam o investigado no momento em que ele picava e embalava, em um dos quartos, porções de maconha que iriam ser remetidas para presídios. Além de grande quantidade da droga já embalada, foram apreendidas porções “in natura”. Segundo a polícia, centenas de porções já estavam prontas para serem engolidas, pois estavam envoltas com plástico e fita isolante.