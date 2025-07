Mulher ordenou execução e pagou agressores com droga, diz polícia

Pirajuí - A Polícia Civil de Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) concluiu investigações relacionadas ao homicídio de Fabiano Ribeiro Juventino, de 38 anos, que foi brutalmente espancado no dia 17 de junho, e morreu uma semana depois, no Hospital Estadual (HE) de Bauru. Além de dois agressores, que já estavam detidos desde o último dia 30, uma mulher foi presa preventivamente, na tarde desta segunda-feira (28), suspeita de ordenar a execução por conta de um desacordo com a vítima envolvendo pagamento de drogas. Segundo a polícia, ela pagou os executores com entorpecentes.

O delegado responsável pelas investigações, Gabriel de Godoy Tedesco, conta que Fabiano foi alvo de uma emboscada em um ponto de ônibus no bairro Nova Pirajuí. Atacado com extrema violência por dois homens, que usaram pedaços de madeira para desferir diversos golpes, inclusive na cabeça, ele sofreu traumatismo craniano e hemorragia intracraniana, foi socorrido inconsciente pelo Samu e morreu na madrugada do dia 25, no HE de Bauru.

"As diligências conduzidas pela equipe de investigação apontaram que o crime foi premeditado e teve motivação ligada ao tráfico de drogas. Uma mulher, identificada como a mandante da execução, comandava um ponto de venda de entorpecentes no bairro Nova Pirajuí e ordenou o ataque em retaliação a desacordo comercial com a vítima, que teria tentado pagar por drogas com quantia considerada irrisória. Em troca do ataque, ela teria oferecido entorpecentes aos executores", conta o delegado.