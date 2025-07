Baep prende homem com arma, drogas e R$ 4 mil dentro de carro

Equipes do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prenderam um homem e apreenderam uma adolescente que estavam em um carro onde foram encontrados uma arma, entorpecentes e mais de R$ 4 mil em dinheiro. O flagrante ocorreu na noite desta segunda-feira (28), no bairro Cidade Nova, em Pederneiras (a 26 quilômetros de Bauru).

Segundo a corporação, os policiais visualizaram um Honda Civic cujo condutor demonstrou nervosismo ao volante. Ele fez um movimento suspeito, lançando um objeto no colo da passageira – a adolescente –, o que motivou a abordagem.

Durante a busca no veículo, foi localizado um revólver calibre .32 com numeração suprimida sob o banco do motorista, além de uma sacola coberta por uma blusa vermelha contendo porções de drogas. Também foram encontrados R$ 4.165 em espécie, supostamente provenientes da atividade ilícita.