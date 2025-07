PF faz prisão e apreende arma em Bauru durante operação

A Polícia Federal (PF) de Bauru, com apoio do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep), realiza na manhã desta terça-feira (29) uma operação no município.

Policiais estiveram em vários endereços, incluindo uma empresa situada no Distrito Industrial 1, segundo apuração do jornalista Alexandre Colim, do programa 360 Graus, parceria entre o JC/JCNET e a 96FM.

De acordo com ele, houve ao menos uma prisão e apreensão de arma. A PF informou que divulgará mais detalhes em breve. O JCNET acompanha o caso.