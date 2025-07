Em 'Cortella, o professor que levou a sala de aula para o mundo', a escritora de livros infantojuvenis, Silmara Rascalha Casadei, reúne os principais acontecimentos que marcam a vida e os 50 anos de carreira do professor, palestrante, filósofo e escritor. Com ilustrações de Ednei Marx, a publicação da Cortez Editora diverte e encanta, e conta com as contribuições do próprio homenageado: frases selecionadas por ele com pensamentos, ensinamentos e curiosidades. Quem imaginaria que o pequeno Mario Sergio teria uma aranha-caranguejeira, chamada Matilde, como animal de estimação?

Em 1954, nascia Mario Sergio Cortella, batizado com o nome do galã da época. Alegre e curioso, sempre foi muito sociável. Mas, aos sete anos, a hepatite o levou ao hospital. Foram 100 dias de internação e o menino falante se viu solitário e entediado. Quando acabaram os gibis, mergulhou na literatura e, junto a Monteiro Lobato, Alexandre Dumas, Miguel de Cervantes, Dostoiévski e Dante Alighieri, deu início a uma jornada sem volta.

"Quando começa a pensar em suas obras, em tudo que já produziu, Cortella costuma dizer que ainda se sente aquele menino, cheio de ideias, esperança e imaginação, com afeto e coragem para fazer boas apostas nos jogos da convivência, da ética e da dignidade humana, como fazia no jogo de bets [também chamado de "taco"], lá da sua infância", consta da página 40 do livro.

Inspiração para jovens leitores, professores e público em geral, 'Cortella, o professor que levou a sala de aula para o mundo' reúne as conquistas, alegrias, perdas e desafios de um dos pensadores brasileiros mais influentes da atualidade. Apoiada por uma linha do tempo com fotografias que marcam os principais acontecimentos, a autora detalha a história do escritor que acumula mais de 50 livros publicados e alcançou 23 milhões de seguidores em seus canais digitais.

Silmara Rascalha Casadei destaca a inteligência brilhante e humanizada de Mario Sergio Cortella, propagada na voz forte e melodiosa, com sotaque do Sul do Brasil, que dissemina ensinamentos a milhares e milhares de pessoas. Conhecimento que, segundo o texto de abertura do livro, flui despido de arrogância, porque "gente grande sabe que é pequena", mas consegue, com sabedoria, imprimir sua marca por onde passa. A obra tem48 páginas e custa R$ 64,00. É possível comprar na Amazon.