Dupla de sertanejo caipira AnieRafa estará em Bauru nesta terça

A dupla de música caipira raiz AnieRafa estará em Bauru nesta terça-feira (29) para participar de dois eventos. Às 20h, estará no programa Viola e Prosa, de Oneir Caçador, na TOP FM (101,3). Às 22h, cantarão no bar Dona Pingueta, que fica no Higienópolis.

AnieRafa é uma dupla musical que se define como "Música de Interior". Eles criam canções que buscam reconectar as pessoas com suas raízes e interior, com um propósito transformador. Formada por Aniela Rovani e Rafael Cardoso, a dupla alia vida simples na roça, sofisticação musical e respeito à tradição. Com arranjos cuidadosos e repertório inspirado, AnieRafa levam a viola caipira a novos públicos.

São conhecidos por suas composições e por participações em festivais, como o Festival da Canção Brasileira do Sesi, onde venceram, em 2019, e os festivais Causo e Viola, João Pacífico e Zé Carreiro.