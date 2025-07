Motorista embriagado bate carro em rodovia e é despertado por PM

Um motorista embriagado dormiu ao volante e bateu o carro contra uma defensa metálica no quilômetro 239 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), sentido Interior-Capital, na região da serrinha do Jardim Nossa Senhora da Penha, em Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru). Mesmo com o impacto, ele continuou dormindo dentro do Chevrolet Prisma, que permaneceu com o motor ligado. O condutor só foi despertado quando dois policiais militares rodoviários chegaram para atender à ocorrência, na manhã deste domingo (27). O homem, de 43 anos, foi preso por embriaguez ao volante, resistência à prisão, desacato e lesão corporal contra agentes de segurança.

Segundo o boletim de ocorrência, no momento da abordagem, o motorista apresentava fala desconexa, raciocínio confuso e hálito etílico. Ele partiu para cima da policial militar, que só não foi agredida fisicamente graças à rápida intervenção do colega de farda. As ofensas verbais contra ela, no entanto, continuaram.

O condutor recebeu voz de prisão, mas permaneceu agressivo, sendo necessária nova intervenção, momento em que ele e o policial caíram ao solo, relata o BO. Ainda de acordo com o documento, foi necessário o uso de força física para contê-lo. O motorista resistiu até ser imobilizado com algemas.