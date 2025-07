Cultura abre inscrições para aulas de violão e canto a iniciantes

A Prefeitura de Bauru, por meio da Secretaria de Cultura, abre nesta quarta-feira (23) as inscrições para aulas de violão e canto voltadas a iniciantes, a partir dos 12 anos de idade, na Biblioteca Ramal da Vila Falcão. As inscrições devem ser feitas de forma presencial, até o dia 30 de julho, na rua Domingos Bertoni, 7-50. As aulas terão início em agosto, e serão às quartas e quintas-feiras, às 9h e às 14h, com a orientação do instrutor artístico Francisco Silva.

Para as aulas de violão, é necessário que o aluno possua o instrumento. Ao final do semestre, os participantes irão se apresentar em um show de encerramento, exibindo o que aprenderam nas aulas de canto e violão. Mais informações podem ser obtidas no telefone (14) 3218-6175, com funcionamento das 8h às 16h45 de segunda a sexta-feira.