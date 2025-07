Polícia Civil identifica 3 suspeitos de atentado contra coletivos

Botucatu - A Polícia Civil de Botucatu (100 quilômetros de Bauru), por meio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), identificou três suspeitos de praticarem, no mês passado, um atentado contra a segurança de meio de transporte do município. Um deles, segundo as investigações, seria um servidor público municipal.

Os trabalhos foram finalizados nesta sexta-feira (25). De acordo com a polícia, os suspeitos teriam entrado no pátio da empresa que possui a concessão do transporte público urbano em Botucatu e esvaziado os pneus de 16 veículos, impossibilitando a operação dos mesmos.

Na mesma data, segundo registro policial, outros dois coletivos que estavam no Distrito de Vitoriana, estacionados na via pública, em frente à residência dos motoristas responsáveis, também tiveram os pneus esvaziados. Os suspeitos responderão em liberdade pelos crimes.

Esclarecidos