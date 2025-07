Em Bauru, Chitãozinho & Xororó reviverá clássicos do sertanejo

Para o público que for utilizar o serviço de estacionamento do Boulevard Shopping, recomenda-se o pagamento antecipado do ticket, ou seja, chegando ao Shopping no dia do show, efetuar o pagamento, para evitar filas e congestionamento ao final do evento. Vale ressaltar que, no dia do show, o Boulevard Shopping seguirá com seu horário de funcionamento normal, das 10h às 22h. Para mais informações, acompanhe as redes sociais do Boulevard Shopping.

SERVIÇO

O show de Chitãozinho e Xororó será no dia 2 de agosto (sábado), a partir das 20h, no estacionamento do Boulevard Shopping. Os últimos ingressos estão disponíveis no site guichelive.com.br e nos pontos de venda presenciais, Ruddy Bar e Restaurante, loja Menina Shoes e Raffick Store do Boulevard Shopping e Bison Boutique de Carnes.