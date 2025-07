Viva! Feira Arraiá transforma a Caçambaria em festa cultural

Neste sábado (26), a partir das 16h, acontece o Viva! Feira Arraiá, na Caçambaria - Espaço Arte, em Jaú. Com entrada gratuita e ambiente pet friendly, o evento une música, brincadeiras, gastronomia típica, feira de economia criativa e muita cultura. A ação integra o projeto Universo Jacarandá, que será lançado oficialmente em agosto, e é realizada através da Política Nacional Aldir Blanc (PNAB), por meio do edital de Manutenção de Espaço da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo.

A programação prevê apresentação do grupo Forró Cajuína com seu show especial Pula Fogueira, embalando o público com um repertório ao vivo que homenageia os grandes nomes das festas nordestinas. Clássicos da música popular brasileira ganham vida em uma apresentação dançante, com quadrilha puxada e muita alegria no salão nos mais diversos ritmos em que se baila o forró, dentre eles o pé de serra, o universitário, baião, xaxado, xote e côco.

A equipe da Criato - Teatro, Comunicação e Recreação Artística, vai conduzir o público em brincadeiras de festa junina como jogo da argola, pescaria, correio elegante e um divertido campeonato de pescaria. Um dos destaques do evento é a participação de expositores da economia criativa da região, que levam à Viva! Feira seus produtos artesanais. O público encontrará artesanato local, moda sustentável, design independente, cosméticos naturais e uma curadoria especialíssima de comidas típicas e veganas.