Agudos celebra 127 anos com festa na praça central

Para celebrar os 127 anos de emancipação político-administrativa da cidade, comemorados neste domingo (27), a Prefeitura de Agudos (13 quilômetros de Bauru) fará uma grande festa na Praça Tiradentes, no Centro, com direito a bolo de aniversário, shows e atrações para as crianças.

A programação começa às 14h, com brinquedos infláveis gratuitos, distribuição de pipoca e algodão-doce e DJ Jeferson. Às 15h45, a banda Maestro José Andreotti irá se apresentar. Às 16h, haverá corte e distribuição do bolo de aniversário. O grupo Ponto Com fará show às 19h e a Escola de Samba Boca Amarela encerrará a festa às 21h.