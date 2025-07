Contra aperto nas contas, prefeita discute vender áreas ociosas

Ainda na entrevista ao Café com Política, Suéllen Rosim (PSD) admitiu o aperto orçamentário que a administração enfrenta, disse que "o cobertor está mais curto do que já foi" e afirmou que o governo avalia ações sobre o problema.

Outra iniciativa para dar fôlego ao caixa envolve o Refis, medida que prevê desconto sobre juros da dívida ativa e com a qual a administração prevê arrecadar R$ 20 milhões à vista e renegociar outros R$ 40 milhões a prazo.

Suéllen disse que deve "lançar nesse segundo semestre um pacote voltado para arrecadação" e ressaltou que a alienação de áreas ociosas é uma das frentes do projeto. Disse também que o governo pretende economizar com um projeto de digitalização de documentos da prefeitura "para deixar [para trás] aquele monte de papel".

A prefeita afirmou que o pacote não inclui "necessariamente" aumento de impostos e que este seria o último recurso da administração. "O que a gente vem discutindo é a taxa do lixo, que é uma obrigação legal do Marco do Saneamento, e não determinação do governo", disse.