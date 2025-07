O equilíbrio não é apenas uma virtude aconselhável aos homens de toga. É obrigatório. Não é preciso ser ilustrado no mundo das leis para entender isto. Qualquer pessoa do povo compreende, intuitivamente, que o juiz é o fiel da balança. Deve ser neutro diante das partes, inspirar confiança e merecer o respeito de todos.

As partes apresentam suas razões. O juiz deve decidir com independência e eximir-se do contágio da paixão coletiva.

Esta reflexão é oportuna neste momento da vida brasileira. O cidadão comum pode ser apaixonadamente contra ou a favor desde ou daquele líder político. O magistrado que assume a bandeira de um lado mancha seu ofício.