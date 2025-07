Governador Tarcísio inaugura marginais da Castelinho, em Botucatu

Celso Silva/Governo do Estado de SP

Botucatu - O governador do Estado, Tarcísio de Freitas, inaugurou nesta sexta-feira (25), em Botucatu (100 quilômetros de Bauru), as marginais da rodovia Professor João Hipólito Martins (SP-209), a Castelinho, em solenidade realizada na altura do km 21.

As intervenções no chamado complexo viário de Botucatu incluem, além de duas marginais, dois viadutos e, segundo o Governo do Estado, beneficiam moradores da cidade e usuários das rodovias Marechal Rondon (SP-300) e Castelinho.

Realizada pela concessionária Rodovias do Tietê, a obra, quando estiver 100% concluída, contará com mais de R$ 142 milhões em investimentos. A intervenção prevê ainda a execução de outras duas vias marginais no trecho da SP-300.