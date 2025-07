Três morrem em acidente na Castello Branco na manhã desta sexta

Três pessoas morreram e duas pessoas ficaram com ferimentos leves em um acidente registrado no início da manhã desta sexta-feira (25), no km 194 da rodovia Castello Branco (SP-280), sentido Interior, em Pardinho.

De acordo com informações preliminares do portal Acontece Botucatu, uma caminhonete com placas do Paraguai colidiu na traseira de uma carreta e, com o impacto, um do veículos pegou fogo. Duas vítimas ficaram presas nas ferragens.

Segundo relatos, havia neblina na rodovia no momento da colisão. A Polícia Científica foi acionada para os trabalhos de perícia e a Polícia Civil deve investigar as circunstâncias da batida.