'Candinho', clássico de Mazzaropi, em cinema ao ar livre

Piratininga será palco, neste sábado (26), de uma sessão especial de cinema ao ar livre: a exibição gratuita do clássico "Candinho" (1953), estrelado por Mazzaropi. A apresentação do filme será no Museu do Café, às 18h30, e integra a programação da primeira edição da Mostra Curupira de Cinema.

"Candinho" marca um momento histórico na carreira de Mazzaropi: o ator incorpora pela primeira vez o personagem Jeca Tatu, caipira sonhador em busca de sua amada e de um tesouro perdido na capital paulista. A versão restaurada da obra foi resultado do trabalho da Cinemateca Brasileira e chega a Piratininga com autorização oficial e apoio do Museu e Instituto Mazzaropi, com sede em Taubaté, e da Sociedade Amigos da Cinemateca. O evento foi viabilizado com recursos da Lei Paulo Gustavo, Lei Aldir Blanc e apoio da Prefeitura, do Ministério da Cultura e do Governo Federal.

