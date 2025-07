Piratininga terá 4ª Caminhada Ecológica de Fé

A Paróquia Santa Maria de Piratininga (13 quilômetros de Bauru) promove neste domingo (27) a 4.ª edição da Caminhada Ecológica de Fé. Com saída marcada para as 7h, o ponto de partida será a Igreja Matriz de Piratininga, com destino à Capela Santo Antônio do Brejão.

A atividade reúne religiosidade, contemplação da natureza e prática de exercícios físicos em grupo, em uma proposta que une espiritualidade e valorização ambiental. A organização está a cargo da Pastoral da Comunicação (Pascom) da paróquia local.

As inscrições estão abertas e podem ser feitas pelo telefone (14) 3265-1038. A expectativa dos organizadores é reunir fiéis e caminhantes de todas as idades.