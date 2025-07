Pirajuí debate políticas públicas para as mulheres

Em uma iniciativa voltada à promoção da igualdade de gênero, Pirajuí (58 quilômetros de Bauru) sediou, nesta quarta-feira (23), na Secretaria de Assistência Social, a 2ª. Conferência Municipal de Políticas para as Mulheres. A abertura foi marcada pela presença de autoridades locais e palestra ministrada pela jornalista Vera Vieira, referência nacional nas pautas de gênero e direitos das mulheres. O evento reuniu 64 participantes, que compartilharam experiências e formularam propostas para transformar as realidades das mulheres da região. O material será enviado às etapas estadual e nacional, contribuindo para desenho final do Plano Nacional de Políticas para as Mulheres.