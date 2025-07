Novo PAC: Bariri é contemplada com UBS e kit de teleconsultas

A Prefeitura de Bariri (56 quilômetros de Bauru), através da Diretoria de Saúde, foi contemplada pelo Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções - Saúde com construção de Unidade Básica de Saúde (UBS), além de uma ambulância tipo Samu, de um combo de equipamentos para unidades básicas de saúde (UBS) e de kit específico para estruturação de serviço de teleconsulta. A iniciativa do governo federal busca fortalecer o Sistema Único de Saúde (SUS).

Para a nova UBS, que deve ser construída na região do Jardim Garotinho, o município deverá receber R$ 2.542.000,00. A ambulância, equipada para atendimentos do Samu, tem valor estimado em R$ 407.238,07. Já o combo de equipamentos, com 18 itens, e o kit de teleconsulta, com notebook, televisor e webcam, tem o valor estimado em R$ 158.000,00 cada.