84% dos acidentes elétricos domésticos em 2024 ocasionaram morte

Acidentes domésticos envolvendo eletricidade seguem fazendo vítimas fatais no Brasil. De acordo com o mais recente relatório da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), divulgado em 2025, dos 295 acidentes elétricos registrados em residências no ano passado, 248 resultaram em morte — o que representa um índice alarmante de 84% de letalidade.

As principais causas dos acidentes elétricos domésticos em 2024 foram falhas em conexões, instalações e extensões (40%), seguidas por problemas em estruturas externas (32%) e mau uso de eletrodomésticos (13%). Para o vice-presidente de Produtos da Associação Brasileira de Avaliação da Conformidade (Abrac), Luiz Ferri, o problema passa pela falta de informação e pela negligência de utilizar produtos sem a certificação e serviços elétricos inadequados.

"Muitas vezes, as pessoas subestimam o risco elétrico dentro de casa. Um simples benjamim sem certificação pode gerar uma sobrecarga e resultar em incêndios. Todo material elétrico, inclusive extensões, deve ter o selo do Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade - SBAC (Marca do Inmetro marca do Organismo de Certificação de Produto - OCP acreditado), e a rede elétrica deve ser inspecionada periodicamente", alerta.